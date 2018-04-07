Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце

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Железный Арни хорошо перенес операцию

Железный Арни хорошо перенес операцию

Известный американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер выписался из больницы, где ему делали операцию на открытом сердце.

Информацию сообщил его представитель Дэниел Кетчелл.

"Шварценеггер направляется домой!", - написал Кетчелл в Twitter.

Напомним, 30 марта Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Его состояние стабильное.

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