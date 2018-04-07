Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце

Известный американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер выписался из больницы, где ему делали операцию на открытом сердце.
Информацию сообщил его представитель Дэниел Кетчелл.
"Шварценеггер направляется домой!", - написал Кетчелл в Twitter.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7— Daniel Ketchell (@ketch) 6 апреля 2018 г.
Напомним, 30 марта Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Его состояние стабильное.
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