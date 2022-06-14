«На наших руках кровь». Арнольд Шварценеггер призвал Европу прекратить финансировать войну, закупая топливо у РФ

14 июня, 21:35
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Арнольд Шварценеггер (Фото:Arnold Schwarzenegger/Facebook)

Арнольд Шварценеггер (Фото:Arnold Schwarzenegger/Facebook)

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал Европу за то, что она продолжает закупать российское топливо.

«На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну», — сказал Шварценеггер во время выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене.

Он подчеркнул, что 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. При этом Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо, добавил Шварценеггер.

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«Мы должны прекратить врать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом. Мы в долгу перед украинскими детьми в бомбоубежищах», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/X0vyLpeH37Y

Ранее Шварценеггер записал видеообращение к россиянами российским солдатам, которые находятся в Украине, а также обратился к Путину.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Европа Топливо Арнольд Шварценеггер

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