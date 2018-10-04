Шуточный клип на песню Слепакова о скандальных ГРУшниках и шпилях удалили с YouTube

Клип на ироническую песню российского юмориста Семена Слепакова об обвиняемых в химической атаке в Солсбери сотрудниках ГРУ, известных как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", удалили с YouTube.

На это обратил внимание портал TJournal.

Как сообщается, ролик был опубликован в аккаунте Слепакова 3 октября, а уже 4 он пропал.

И хотя за это время видео уже успело разлететься по Сети, его копии продолжают удалять.

18+

Семен Слепаков - Песня о солсберецком шпиле (Строго 18+) pic.twitter.com/wwn2ADr8CT — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 3 октября 2018 г.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.

Журналистам удалось раскрыть настоящую личность одного из отравителей. Им оказался герой России Анатолий Чепига.