Спасатели зафиксировали шум возле места поисков подводной лодки, которая исчезла в районе крушения Титаника
Обломки Титаника под водой (Фото:Рейтер)
Канадские спасатели услышали звуки «ударов» в месте, где исчезла туристическая подводная лодка, которая направлялась на место затопления Титаника. Об этом сообщает береговая охрана США.
По словам спасателей, периодические «удары» с места последней известной локации экспедиции звучали каждые 30 минут.
Сообщается, что причина ударов остается неизвестной.
Продолжается масштабная операция по поиску туристической подводной лодки, которая исчезла более трех дней назад в Атлантическом океане. На борту находилось пять человек.
По словам капитана управления береговой охраны США Джейми Фредерика, американские и канадские самолеты проводят поисковую операцию на 12 300 квадратных километров открытого моря — площади, которая больше американского штата Коннектикут.
Такие экспедиции к затонувшему Титанику, которые перевозят туристов для осмотра затонувшего лайнера, длятся несколько дней и стоят десятки тысяч долларов. Одно погружение к Титанику, с учетом спуска и подъема, занимает около восьми часов.
Титаник был крупнейшим пассажирским лайнером своего времени и потерпел катастрофу во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из общего количества 2200 пассажиров и экипажа, около 1500 человек погибли.
Корабль находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана, около 600 километров от побережья Ньюфаундленда, Канада.