Рекордный срок. Лидера ультраправого движения приговорили к 18 годам за штурм Капитолия 26 мая, 12:35 Здание Капитолия (Фото:Wikimedia)

В США основателя ультраправого ополчения приговорили к 18 годам заключения за его участие в штурме Капитолия в 2021 году.

О самом длинном сроке заключения за участие в событиях, которые произошли 6 января 2021 года, сообщает BBC.

Сообщается, что Стюарт Роудс, основатель ультраправой организации Oath Keepers, осужден по обвинениям в подстрекательском заговоре и других преступлениях. Он координировал действия с лидерами и другими участниками, которые штурмовали здание.



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При этом прокуратура требовала для него 25, а адвокаты — менее трех лет заключения.



Отмечается, что на слушаниях Роудс «почти не раскаялся», утверждая, что он «политический заключенный».



6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где утверждали победу представителя демократов Джо Байдена на президентских выборах. Во время или сразу после штурма Капитолия погибли пять человек, более 100 полицейских пострадали.



7 января Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Бай дена после штурма Капитолия.

13 января Палата представителей объявила импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу».

3 марта 2023 года в США впервые разрешили привлечь Трампа к ответственности за штурм Капитолия.

15 апреля суд США приговорил 7,5 года в тюрьме одному из участников штурма здания.