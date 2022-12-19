Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендует Минюсту обвинить Трампа в уголовных преступлениях 19 декабря, 21:25 Заседание «комитета 6 января» Палаты представителей (Фото:Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS)

Специальный комитет Палаты представителей США будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить 45-го президента Дональда Трампа в преступлениях по четырем статьям в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает Washington Post.

В понедельник, 19 декабря, комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить Трампу обвинения в подстрекательстве к демонстрациям, препятствовании действиям Конгресса, заговоре с целью обмана правительства США и заговоре с целью дачи ложных показаний.

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Как отмечает WP, шаг не имеет юридической силы, но это первое такое решение Конгресса в отношении бывшего президента. Полный отчет комитета «6 января» будет опубликован в среду, 21 декабря.

CNN со ссылкой на краткое изложение отчета сообщает, что Трамп, по мнению комитета, «намеренно распространял ложные обвинения в мошенничестве», чтобы отменить результаты президентских выборов 2020 года, и что его утверждения спровоцировали сторонников экс-президента на насилие 6 января. Комитет также приходит к выводу, что Трамп знал о неправдивости обвинений в мошенничестве, но все равно продолжал их распространять.

BBC пишет, что если Трампа признают виновным, ему могут грозить крупные штрафы, более десяти лет тюрьмы и запрет на участие в будущих выборах. Однако сам Конгресс не может обвинить бывшего президента в каких-либо преступлениях, а может только дать рекомендации Минюсту и обосновать, почему Трампа нужно привлечь к ответственности.

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.



Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.



После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.



13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.



Джо Байден говорил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

