Штрафы и отказ от дизельных двигателей. Как в Европе борются за чистый воздух

Акция за запрет дизельных двигателей перед федеральным административным судом в немецком Лейпциге, 27 февраля 2018 года

Европейские страны будут штрафовать за загрязненный воздух.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Комиссар Европейского Союза по вопросам экологии Кармен Велла готовит иск в Европейский суд в Люксембурге. Еврокомиссар будет судиться против стран, в которых машины выделяют больше выхлопных газов. В перечне возможных ответчиков Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания. Если иск удовлетворят, европейским странам грозят высокие штрафы, пишут немецкие СМИ.

Как в Европе борются с автомобильными выбросами

Местные власти Германии благодаря решению федерального суда получили право запретить въезд машин на дизельных двигателях в город. Но соответствующие решения еще должны принять административные суды городов.

Суд Штутгарта разрешил властям города запрещать движение старых дизельных автомобилей в черте города. А вот административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил такой иск.

В середине января Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды девяти стран-членов. Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия и Великобритания превысили нормы загрязнения атмосферы. Этим странам угрожали "санкционные процедуры". Заслушали министров в конце января. От них ожидали принятия мер для соответствия экологической ситуации природоохранному законодательству ЕС.

В конце прошлого года Еврокомиссия объявила о намерении штрафовать производителей автомобилей на сумму до 30 тыс. евро за автомобиль, если он не соответствует нормам и стандартам Евросоюза по безопасности и экологии. Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия достигли политического соглашения о повышении качества и укреплении независимости системы сертификации и тестирования транспортных средств, а также проверки автомобилей, которые уже находятся на рынке, и усилении общей системы надзора со стороны ЕС.

Страны, которые превысили нормы выхлопных газов, по решению суда будут вынуждены заплатить в бюджет ЕС

Страны, которые превысили нормы выхлопных газов, по решению суда будут вынуждены заплатить в бюджет ЕС, сообщил в комментарии НВ заместитель главного редактора журнала Україна за кермом Ярослав Московка. Но это перспектива не ближайшего времени, хотя прецеденты уплаты штрафов уже были, отметил он. В частности, платили большие автомобильные компании.

Эксперт: Штрафовать начнут постепенно

"Осваивать все это будут очень постепенно, так как они рискуют столкнуться с "праведным гневом" своих избирателей. То есть, это все будет очень постепенно и растянуто во времени. Сначала запретят использовать моторы стандарта ниже, чем Евро-6. То есть, эти машины рискуют пойти на вторичный рынок, например, к нам в Украину. Автомобильные компании уже начали переворачивать с ног на голову все свои стандарты и устои. уже несколько компаний, например Porsche, Volvo, Fiat, заявили о полном приостановлении разработок новых дизельных моторов и фактически собираются в ближайшее время полностью от них отказаться", - рассказал Московка.

Альтернативой дизельным авто могут стать электрокары. И даже автомобилям на бензиновых двигателях легче вписаться в экологические стандарты ЕС. А вот в Украине стандарты по выбросам в атмосферу автомобилей минимум вдвое ниже, чем в Европе, отметил Московка.

Ситуация в Украине

Автомобильный транспорт в Украине осуществляет больше выбросов в атмосферу, рассказала в комментарии Радио НВ глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. По ее словам, в Европе за более жесткие требования к выбросам автомобильного транспорта боролись семь лет. А вот введение европейских экологических стандартов для транспорта в Украине откладывается.

У нас и Евро-5, скажем так, не очень контролируется

"Под видом того, что украинцы не смогут покупать дорогие европейские машины с высокими требованиями к выбросам, и для улучшения благосостояния людей, чтобы люди покупали больше дешевых машин, Верховная Рада отсрочила, заморозила введение экологического стандарта Евро-6. У нас и Евро 5, скажем так, не очень контролируется ", - утверждает Тимочко.

По словам Татьяны Тимочко, в Украине уже минимум три года действует упрощенная процедура техосмотра автомобиля. Это было сделано с целью борьбы с коррупцией. В то же время, завоз из Европы старых автомобилей увеличил объем выбросов в окружающую среду, подчеркнула эксперт.