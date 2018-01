Шторм в Нидерландах: двое погибших, парализовано движение транспорта

Два человека погибли в Нидерландах в результате штормового ветра и сильных осадков, которые парализовали движение транспорта на территории страны и привели к отмене авиарейсов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS.

На территории Нидерландов объявлен красный код опасности - самый высокий уровень угрозы природных стихий.

На востоке страны, в городе Зволле, погиб человек, когда на его машину упало дерево.

Еще один человек погиб в городе Энсхеде, от удара веткой.

Как сообщалось, из-за погодных условий транспорт Нидерландов работает с перебоями. В частности, на железной дороге уменьшено количество поездов, они курсируют с большим интервалом.

Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf