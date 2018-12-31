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Шторм на Филиппинах унес жизни уже 68 человек, число погибших еще может вырасти

Сегодня, 10:20
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Количество погибших еще устанавливается

В результате тропического шторма Усман, обрушившегося на Филиппины, число погибших возросло до 68.

Об этом сообщает AFP.

"Пятьдесят семь человек погибли в горном районе Бикол на юго-востоке от Манилы, а 11 человек - на центральном острове Самар, в основном из-за оползней и наводнения", - сообщили чиновники.

В регионе опасаются, что число погибших будет расти, ведь не все области были очищены и проверены.

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29 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, а затем в регионах Бикол и Восточные Виса проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Большинство погибли под завалами или утонули.

Теги:   Шторм Филиппины

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