Шторм на Филиппинах: количество погибших достигло 126 человек Сегодня, 11:12 453 Цей матеріал також доступний українською Ожидается увеличение числа жертв

Количество погибших в результате тропического шторма Усман на Филиппинах достигло 126 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Самой распространенной причиной смерти стали оползни, вызванные проливными дождями. Отмечается, что на данный момент шторм ослаб в область низкого давления.

По словам представителей гражданской обороны, многие люди не смогли принять необходимые меры предосторожности, так как шторм был недостаточно сильным, чтобы его можно было назвать тайфуном в правительственной системе штормового оповещения.

Чиновники также сообщили, что многие жители неохотно покидают свои дома во время рождественских каникул.

"Только за два дня в регионе Бикол осадков было больше, чем за месяц", – заявил официальный представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Эдгар Посадас.

Он также добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются, "но вязкая грязь и неустойчивая почва являются проблемой".

Отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку 26 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

29 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, а затем в регионах Бикол и Восточные Виса проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Большинство людей погибли под завалами или утонули.