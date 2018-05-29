Шторм Альберто ослаб до уровня субтропической депрессии

В США метеорологи понизили уровень шторма Альберто до субтропической депрессии.
В то же время угроза наводнений сохраняется, поскольку циклон по-прежнему несет проливные дожди, сообщает Голос Америки.
Сейчас скорость ветра внутри урагана теперь не превышает 55 километров в час.
По прогнозам синоптиков, центр области пониженного давления движется на север со скоростью около 19 километров в час.
Ожидается, что в ближайшие часы шторм наберет скорость и пройдет над Алабамой позднее ночью и утром во вторник.
Метеорологи допускают, что дожди могут вызвать наводнения в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто. Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.
На Кубе провели эвакуацию 11 тысяч местных жителей в связи с приближением шторма Альберто.
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