29 мая 2018, вторник

Шторм Альберто ослаб до уровня субтропической депрессии

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Несмотря на ослабление шторма, угроза наводнений сохраняется (иллюстративное фото)

Несмотря на ослабление шторма, угроза наводнений сохраняется (иллюстративное фото)

В США метеорологи понизили уровень шторма Альберто до субтропической депрессии.

В то же время угроза наводнений сохраняется, поскольку циклон по-прежнему несет проливные дожди, сообщает Голос Америки.

Сейчас скорость ветра внутри урагана теперь не превышает 55 километров в час.

По прогнозам синоптиков, центр области пониженного давления движется на север со скоростью около 19 километров в час.

Ожидается, что в ближайшие часы шторм наберет скорость и пройдет над Алабамой позднее ночью и утром во вторник.

Метеорологи допускают, что дожди могут вызвать наводнения в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто. Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

На Кубе провели эвакуацию 11 тысяч местных жителей в связи с приближением шторма Альберто.

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