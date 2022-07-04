Германия не будет подталкивать Украину к переговорам с РФ — Штайнмайер 4 июля, 04:26 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что только украинский народ и власти страны должны решать, садиться ли за стол переговоров с РФ.

Об этом сообщает ZDF.

«Как именно закончится война — вопрос открытый. Сейчас война ведется на поле боя, но предстоит перспектива для переговоров. Когда Украина сядет за стол переговоров, решает только она сама», — заявил президент

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Он отметил, что Германия будет помогать Украине, чтобы к переговорному процессу страна подошла с сильной позиции. Штайнмайер считает приемлемым итогом войны восстановление территории Украины в границах 1991 года.

«Украина должна восстановить суверенитет, территориальную целостность и независимость по всей своей территории», — заявил он.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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