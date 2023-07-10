Штайнмайер неожиданно поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов от США 10 июля, 03:04 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поддерживает передачу ВСУ кассетных боеприпасов от США.



Он призвал правительство Германии не мешать союзникам, передает ZDF.

«Немецкая позиция по запрету кассетных боеприпасов остается правильной, но в нынешней ситуации она не должна становиться помехой Соединенным Штатам», — заявил президент.

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Он также отметил, что в немецком обществе не может быть разногласий относительно того, кого поддерживать «ведь редко бывает так четко как сейчас понятно: кто является преступником и кто жертвой».



«Война может завершиться хоть завтра, если Россия пошлет своих солдат обратно. Если же Украина прекратит обороняться, или мы не позаботимся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, это станет концом Украины», — заявил Штайнмайер.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.

В конце второго срока президента Джорджа Буша — младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те запасы кассетных снарядов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Пентагон на этой неделе официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет содержать кассетные боеприпасы.