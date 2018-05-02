Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Еще один штат присоединился к признанию Голодомора геноцидом украинцев

Сенат и Ассамблея американского штата Нью-Йорк признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в совместной резолюции к 85-й годовщине трагедии, сообщили в посольстве Украины в США.

На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Напомним, что в марте штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 тысяч - ежедневно.

Смотрите также Голодомор: как Сталин обманул Бернарда Шоу, а он обманул весь мир - Моменты в истории с Александром Пасховером

По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.