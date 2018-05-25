Штат Миссури признал Голодомор геноцидом украинского народа

В 1932-1933 годах в Украине от искусственного голода погибли более 10 млн человек

Американский штат Миссури признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Как сообщили в посольстве Украины в США, губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии.





Embassy of Ukraine in the USA/Посольство Украины в США

На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в 11-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

Напомним, что парламенты 14 стран мира признали Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.