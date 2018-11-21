21 ноября 2018, среда

Штат Коннектикут признал Голодомор геноцидом украинского народа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Штат Коннектикут признал Голодомор геноцидом украинского народа

В среду, 21 ноября, штат Коннектикут признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в США.

"Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующую прокламацию подписал Губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой", - сообщили в посольстве.

19 ноября штат Северная Каролина признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.

Смотрите также:

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове