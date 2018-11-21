В среду, 21 ноября, штат Коннектикут признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом сообщило посольство Украины в США.
"Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующую прокламацию подписал Губернатор штата Коннектикут Дэниел Мэллой", - сообщили в посольстве.
19 ноября штат Северная Каролина признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.
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