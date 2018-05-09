Штат Канзас признал Голодомор геноцидом украинского народа

В 1932-1933 годах в Украине от голода погибло более 10 млн человек

Американский штат Канзас признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в США.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов в США и американских украинев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа", - сказано в сообщении.

Прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.

Ранее Сенат и Ассамблея американского штата Нью-Йорк признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 тыс. - ежедневно.

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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.