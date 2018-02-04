Шри-Ланка отпраздновала парадом 70-летие независимости от Великобритании

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Парад к 70-летию независимости Шри-Ланки

Парад к 70-летию независимости Шри-Ланки

В Коломбо прошел праздничный парад в честь 70-летия независимости Шри-Ланки. 4 февраля 1948 года британская колония Цейлон получила независимость.

На парад прибыли сын Елизаветы II принц Эдвард, граф Уэссекский, и его супруга графиня Софи.

Хотя Коломбо является фактической столицей Шри-Ланки, в стране есть официальная столица - Шри-Джаяварденепура-Котте.

Первой в мире женщиной-премьер-министром в 1960 году стала ланкийка Сиримаво Бандаранаике. В то же время только в этом году на Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь.

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