После скандальных слов о России. В Германии призвали исключить Шредера из Социал-демократической партии 25 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Герхард Шредер (Фото:nord-stream.com)

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст требует от руководства Социал-демократической партии Германии начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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Причиной стало недавнее интервью Шредера американскому изданию New York Times, сообщает DW.

По словам Вюста, руководство СДПГ ранее говорило, что если Шредер «будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности» в госкомпаниях президента РФ Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии.

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Интервью Шредера свидетельствует именно об этом намерении, полагает он.

«В этой связи СДПГ теперь призвана подкрепить свои слова делами», — подчеркнул Хендрик Вюст.

23 апреля Шредер в интервью NYT заявил, что оставит должность председателя совета директоров российской нефтегазовой компании Роснефть только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

Кроме того, он считает, что «в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя — ни политически, ни экономически».

«Когда эта война (с Украиной — ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем», — добавил Шредер.



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