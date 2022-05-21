«Шредер должен оказаться в суде». Бывший канцлер Германии лоббировал Северные потоки, что является политической коррупцией — Умланд 21 мая, 14:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент России Владимир Путин пожимает руку экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру. 7 мая 2018 года (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Бывший канцлер Германии и давний друг российского диктатора Владимира Путина Герхард Шредер лоббировал газовые интересы РФ, что является примером политической коррупции, считает аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.



Война России против Украины — главные события 21 мая

«Это очень яркий пример политической коррупции, потому что эти Северные потоки явно не состоялись бы без лоббирования Шредера. Есть дискуссия, имел ли он перспективу должности в [российской компании] Газпром, когда был еще канцлером и поэтому, возможно, поддержал этот проект. Это пока достаточно не исследовано», – рассказал Умланд в эфире Радио НВ.

Видео дня

На немецкого политика могут наложить санкции в Европе, в частности, это может сделать и Берлин, убежден политолог:

«Он — бывший сотрудник Роснефти, и он все еще, кажется, связан с Газпромом через Северный поток-1. Поэтому я думаю, что [наложение санкций] возможно и он должен быть санкционирован. На самом деле он должен оказаться в суде. По крайней мере, можна поставить вопрос: не было ли все это начато, когда он еще занимал позицию канцлера».

Накануне Шредер ушел из совета директоров Роснефти.

Ранее политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.

Сам Шредер после двух месяцев войны России против Украины заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства (1998-2005) Гархарда Шредера. Отметим, что действующий канцлер Олаф Шольц отклонил этот призыв.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.