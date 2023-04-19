«Метка» диктатора. Вероятный шрам на шее Путина породил новые слухи о состоянии его здоровья — СМИ 19 апреля, 16:28 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Фото, на которых у российского диктатора Владимира Путина заметили вероятный шрам на шее, спровоцировали новые слухи о «серьезно подорванном здоровье» главы Кремля.

Об этом пишет американский таблоид New York Post.

Во время пасхального богослужения в одном из храмов Москвы, которое Путин, как утверждают в Кремле, посетил 16 апреля, у него нашли «странную метку». На опубликованных фото диктатор выглядит мрачным и держит в руках свечу, а над воротником рубашки видна небольшое углубление.

Видео дня

Фото: Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS

«Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z», — написал в Telegram журналист Денис Казанский, сравнив «метку» с российским символом вторжения в Украину.

Также таблоид приводит слова нардепа Алексея Гончаренко, который сказал, что в церкви Путину «было тяжело передвигаться», а на фото отчетливо видно «шрам на шее».



Фото: Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS

В феврале российское издание Проект сообщило, что Путина в поездках часто сопровождает специалист по раку щитовидной железы. Об этом свидетельствуют контракты Центральной клинической больницы Управления делами президента России, исчезнувшие в 2022 году с сайта госзакупок.

В апреле прошлого года британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о нем.

В январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у Путина действительно онкология.



Инфографика: NV

Инфографика: NV