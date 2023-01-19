В Швеции двое братьев получили тюремные сроки за шпионаж в пользу РФ

19 января, 13:02
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Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Суд Стокгольма признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как пишет СМИ, обвиняемые получили доступ к информации, ведь старший брат работал в структурах безопасности и вооруженных силах Швеции.

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Суд признал, что братья совершали преступления с марта 2011 года по сентябрь 2021 года. За это 42-летний мужчина получил пожизненное заключение, а его 35-летний брат — 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

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Sveriges Radio отмечает, что подсудимые отрицали обвинения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Шпионаж Швеция Пожизненное заключение Суд

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