Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг оказался под пристальным вниманием руководства своей компании и членов Конгресса из-за романтических отношений с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Американские чиновники не знают, как реагировать на эту ситуацию, поскольку любая информация, уже полученная Китаем, может угрожать национальной безопасности и помочь Пекину получить преимущество над США в разработке передовых моделей искусственного интеллекта, пишет Politico.

Как отмечает издание, введение любых ограничений в отношении Nvidia может принести США больше вреда, чем пользы. Хуанг добивался от администрации Трампа разрешения на продажу менее мощных чипов китайским компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта. Критики опасаются, что это поможет Пекину нарастить военный потенциал и развить собственную конкурентоспособную отрасль производства чипов.

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«Администрация должна провести закрытый брифинг для Конгресса, чтобы мы могли понять риски для национальной безопасности и гарантировать безопасность искусственного интеллекта. Нам нужно знать все факты, а затем принять меры для защиты наших технологий», — заявил демократ от Калифорнии и высокопоставленный член комитета Палаты представителей по вопросам Китая Ро Кханна.

Ситуация с Nvidia лишь усилила напряженность в отношениях между Китаем и США, соперничающими в создании самой мощной модели искусственного интеллекта. Компания играет ключевую роль в дискуссии о доминировании в сфере ИИ, поскольку поставляет подавляющее большинство микросхем, на которых работают ведущие американские модели искусственного интеллекта и американские центры обработки данных.

По словам бывшего главного юрисконсульта Агентства национальной безопасности Глена Герстелла, вероятные попытки проникновения в компанию Nvidia через ее генерального директора свидетельствуют о том, что разведывательный аппарат Китая «протянул свои щупальца повсюду, в том числе и в Кремниевую долину».

«Частный сектор не менее важен для нашей национальной безопасности, чем правительство», — добавил Герстелл.

Генерал Лесли Биверс, бывший директор подразделения разведки и наблюдения Пентагона, заявил, что Вашингтон должен быть в первую очередь обеспокоен тем, что Пекин извлекает конфиденциальную информацию из чипов Nvidia.

«Понимание того, что требуется для производства чипов, работающих с такой же скоростью и надежностью, как наши лучшие чипы, дает Китаю возможность использовать эту информацию и, возможно, даже усовершенствовать ее», — сказал Биверс.

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Ранее Хуанг признал, что состоял во внебрачной связи, однако отверг обвинения в шпионаже и разглашении корпоративной информации. В обращении к сотрудникам Nvidia он взял на себя ответственность за свои действия и попросил прощения у членов семьи. «Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Мне нет оправдания. Я глубоко сожалею о случившемся», — заявил Хуанг.

The New York Times сообщила о подозрениях относительно тесных связей Хуана с Элис Хуан, возглавляющей компанию Megaspeed. Financial Times писала, что их связывали не только деловые контакты, но и романтические отношения. Megaspeed занимается строительством дата-центров в Юго-Восточной Азии и сдает вычислительные мощности в аренду китайской компании Alibaba. По данным NYT, сеть компаний, связанных с Элис Хуан, сосредоточена в Шанхае и провинции Чжэцзян.

Кроме того, эта структура имеет финансовые связи с китайским оборонным сектором через инвестиции в дочернюю компанию China Electronics Technology Group — одного из крупнейших производителей военной техники в КНР. По данным американских спецслужб, эти контакты могли использоваться для получения конфиденциальной информации о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США.

Правительство США уже проводит отдельное расследование в отношении руководителя Megaspeed. Ее подозревают в передаче информации китайским властям. Представитель МИД Китая Го Цзякунь отверг обвинения, назвав их «необоснованными и клеветническими».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований ведет расследование в связи с романом Хуанга. Трамп рассказал, что беседовал с Хуангом после того, как в прессе появились сведения о его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в работе на спецслужбы Китая.

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«Я спросил его: „Ты знал, что она шпионка?“ Он ответил: „Понятия не имел, что она шпионка“. И я ему полностью верю», — сказал президент США журналистам.

Он добавил, что этим вопросом занимается ФБР, однако не уточнил, когда началось это расследование.