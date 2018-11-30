Шпионский скандал в Австрии: суд арестовал подозреваемого агента российской разведки

В пятницу, 30 ноября, в Австрии суд удовлетворил апелляцию прокуроров и арестовал 70-летнего полковника в отставке, который подозревается в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на австрийское информационное агентство APA.
Согласно сообщению, бывшего полковника вооруженных сил Австрии взяли под стражу через несколько недель после его освобождения. В прокуратуре Зальцбурга сообщили, что подозреваемый находится под следствием.
Напомним, что 13 ноября суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего австрийского полковника, подозреваемого в работе на российскую разведку.
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По данным австрийских СМИ, 70-летний высокопоставленный военный с конца 1990 годов занимался шпионажем в пользу России.
Он передавал Москве информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных, а также данные по НАТО.
За свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.
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