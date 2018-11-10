Шпионский скандал в Австрии: российский агент передавал Москве данные по НАТО

Шпион собирал информацию на семинарах и курсах НАТО

Экс-полковник Вооруженных сил Австрии, который работал на российскую разведку, передавал Москве данные по НАТО, пишет Salzburger Nachrichten со ссылкой на сообщения бывших коллег агента.

Отмечается, что шпион посещал курсы и семинары, организованные НАТО.

Информация, которую он собирал, касалась привычек и недостатков военного руководства Альянса.

Также Москва получала данные об их мнении относительно отдельных вопросов, настроений в кругах военных НАТО.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.