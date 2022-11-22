К операции привлекали авиацию. В Швеции задержали двоих человек по подозрению в шпионаже 22 ноября, 15:53 Швеция не назвала, граждане какой страны были задержаны (Фото:lilzidesigns/Unsplash)

Спецслужбы Швеции задержали в районе Стокгольма двоих человек по подозрению в шпионаже.

В пресс-службе шведской прокуратуры рассказали, что один из задержанных подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против еще одного иностранного государства. Другой подозревается в пособничестве и подстрекательстве.

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По данному делу были проведены обыски, для допроса доставлен еще один человек.

В прокуратуре Швеции не уточнили, граждане какой страны были задержаны и в интересах каких стран вели шпионаж. Там отметили, что задержания не связаны ни с одним из дел касательно шпионажа, которые уже расследуются.

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Как сообщает AP, задержанными оказались мужчина и женщина в возрасте 60 лет, они являются парой.

К спецоперации по их задержанию привлекались два вертолета. В аресте также участвовало элитное полицейское тактическое подразделение.

Другие подробности о личностях задержанных не сообщаются.

12 ноября Швеция обвинила двоих человек в шпионаже в пользу России. Один из фигурантов работал в Службе безопасности Швеции (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также служил в шведских вооруженных силах.

Обвинение стало результатом результатом завершения расследования, которое длилось с 2017 года. Вероятно, сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.