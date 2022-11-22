К операции привлекали авиацию. В Швеции задержали двоих человек по подозрению в шпионаже
Швеция не назвала, граждане какой страны были задержаны (Фото:lilzidesigns/Unsplash)
Спецслужбы Швеции задержали в районе Стокгольма двоих человек по подозрению в шпионаже.
В пресс-службе шведской прокуратуры рассказали, что один из задержанных подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против еще одного иностранного государства. Другой подозревается в пособничестве и подстрекательстве.
По данному делу были проведены обыски, для допроса доставлен еще один человек.
В прокуратуре Швеции не уточнили, граждане какой страны были задержаны и в интересах каких стран вели шпионаж. Там отметили, что задержания не связаны ни с одним из дел касательно шпионажа, которые уже расследуются.
Как сообщает AP, задержанными оказались мужчина и женщина в возрасте 60 лет, они являются парой.
К спецоперации по их задержанию привлекались два вертолета. В аресте также участвовало элитное полицейское тактическое подразделение.
Другие подробности о личностях задержанных не сообщаются.
12 ноября Швеция обвинила двоих человек в шпионаже в пользу России. Один из фигурантов работал в Службе безопасности Швеции (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также служил в шведских вооруженных силах.
Обвинение стало результатом результатом завершения расследования, которое длилось с 2017 года. Вероятно, сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.