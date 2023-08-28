В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу РФ предъявили обвинения, он передавал данные в течение десяти лет 28 августа, 15:58 Подозреваемым в шпионаже оказался гражданин Швеции российского происхождения (Фото:lilzidesigns/Unsplash)

В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу России предъявили обвинения.

Как сообщает AP, гражданин Швеции российского происхождения, 60-летний Сергей Скворцов, на протяжении почти десяти лет собирал информацию для российской военной разведки ГРУ.

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Его обвинили в «незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранного государства». Позднее прокурор заявил, что речь идет о США.

Издание напомнило, что Скворцов был арестован в ноябре прошлого года вместе со своей женой во время спецоперации. Для их задержания была привлечена авиация.

Скворцов находится под стражей с момента ареста и отрицает свою вину. Его жена была освобождена без предъявления обвинений после расследования, проведенного шведской службой безопасности.

Согласно обвинительному заключению, с 1 июля 2014 года по ноябрь 2022 года Скворцов «тайно и/или с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации об условиях, разглашение которых иностранному государству могло бы поставить под угрозу безопасность Швеции».

Прокуроры считают, что Скворцов использовал свой импортно-экспортный бизнес для незаконного получения технологий и передачи их российской военной разведке ГРУ.

«Он хотел создать легальное прикрытие для деятельности, в которой использовались поддельные личности и имена западного образца. В дальнейшем бизнес заключался в получении данных в виде информации о приобретении различных объектов, которые российское государство и вооруженные силы — в силу экспортных правил и санкций — не могли закупать на открытом рынке», — резюмировали в шведской прокуратура.

По данным местных СМИ, Скворцов прожил в Швеции 25 лет и получил шведское гражданство в 2012 году.

Судебный процесс должен начаться 4 сентября. В числе свидетелей указан специальный агент ФБР, который «подтвердит, что деятельность Сергея Скворцова могла поставить под угрозу безопасность США» и что его деятельность включала «сделки с различными американскими компаниями».

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.