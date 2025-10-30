«Хотели сорвать поддержку Украины». В Германии осудили россиянина и двух его сообщников за шпионаж в пользу РФ

В Германии вынесли приговор мужчине, который шпионил для России и готовил поджоги военных объектов (Фото: ANDREW KELLY/Reuters)

Гражданина Германии российского происхождения признали виновным в шпионаже и планировании поджогов военных объектов и железных дорог в пользу РФ. В четверг, 30 октября, суд в Мюнхене приговорил его к шести годам заключения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Двое сообщников получили условные сроки — 12 и 6 месяцев.

Прокуратора заявила, что главный обвиняемый Дитер С. разведывал военную инфраструктуру в Германии в течение шести месяцев, начиная с конца 2023 года. В последние недели перед арестом он получал помощь от своих сообщников.

Реклама

«Суд установил, что обвиняемый Дитер С., а также его сообщники, стремились посеять страх среди населения с целью спровоцировать политическое решение о прекращении поддержки Украины», — сказал представитель суда Лоран Лафльор.

Кроме того, прокуратура заявила, что Дитер С. ранее воевал в рядах пророссийских боевиков против Украины в 2014—2016 годах. Суд также признал его виновным в участии в деятельности иностранной террористической группировки.

Агентство пишет, что подсудимые отрицали все обвинения. Они утверждали, что их разговоры о шпионских планах были «ироничной шуткой». Сам Дитер С. сказал, что его участие в боевых действиях на Донбассе было лишь «театром действий».

20 июня издание Der Spiegel сообщило, что в обновленной Военной стратегии вооруженных сил Германии РФ назвали источником «экзистенциальных рисков» для ФРГ.

6 октября Институт изучения войны сообщал, что Россия, похоже, ускоряет начальную фазу своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО и перешла к этапу подготовки информационно-психологической основы для такой войны.

13 октября глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер заявил, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен проверить европейские границы, что может в любой момент перерасти в «горячее противостояние».