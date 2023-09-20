Шойгу прилетел в Тегеран: посмотрел на иранские ракеты, беспилотники и средства ПВО 20 сентября, 13:21 Сергей Шойгу (Фото:Минобороны России / Handout via REUTERS)

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу, находясь в Иране, посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, на которой была представлена продукция военно-промышленного комплекса страны.

Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram.

«Во время показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства», — утверждают в министерстве.

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В Минобороны РФ рассказали, что на развернутой в Тегеране выставке были продемонстрированы новые образцы иранских БПЛА и ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики.

Кроме того, на выставке находились тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. В экспозиции также находились якобы «трофейные дроны американского производства».

В Минобороны РФ добавили, что после окончания выставки Сергей Шойгу сделал запись в книге «почетных гостей».

19 сентября Шойгу вместе с делегацией прилетел в Иран.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости сообщали, что делегация проведет переговоры с военным руководством Ирана. Ведомство страны-агрессора заявило, что переговоры «будут способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станут важным этапом развития сотрудничества».

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

По данным СМИ, страна-агрессор уже занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане. Иран передает России материалы и технологии, а также продолжает поставлять шахэды, при этом отрицая, что помогает стране-агрессору вести войну против Украины.

