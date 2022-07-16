Демонстративная угроза Шойгу. Глава Минобороны РФ заявил о планах наступления оккупантов «на всех операционных направлениях» 16 июля, 11:40 Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

На фоне сообщений международных военных аналитиков о вероятном выходе войск РФ из оперативной паузы на Донбассе Минобороны РФ заявило о намерениях нарастить атаки оккупантов «на всех операционных направлениях» в Украине.



Об этом идет речь в сообщении Минобороны РФ от 16 июля по итогам «инспекции» российских группировок войск «Юг» и «Центр», которую провел министр обороны России Сергей Шойгу.

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Отмечается, что он «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях».

Такие распоряжения Шойгу якобы дал на неназванном «командном пункте», где заслушал доклады российских генералов — командующего группировкой «Юг» Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» Александра Лапина.

Американский Институт исследования войны (ISW) по итогам событий на фронте 15 июля в своей новой сводке предположил, что российская армия, вероятно, выходят из так называемой «оперативной паузы», которую взяла на Донбассе ранее.

Отмечается, что оккупанты совершили атаки северо-западнее Славянска, юго-восточнее Сиверского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.

Эти атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Если «оперативная пауза» действительно закончилась, россияне скорее всего продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа, полагают аналитики ISW.

Они пишут, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.

Однако, как отмечают специалисты ISW, после серьезных потерь десятидневной «оперативной паузы» российским войскам, вероятно, было мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, а продолжать их они будут вынуждены, «испытывая постоянное давление».

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