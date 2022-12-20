«Похоже, пропаганда». Шойгу был с инспекцией в оккупированном Крыму, а не на «передовых позициях» — расследование

20 декабря, 10:13
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Шойгу находился в десятках километров от линии фронта (Фото:Скриншот/twitter.com/GeoConfirmed)

Шойгу находился в десятках километров от линии фронта (Фото:Скриншот/twitter.com/GeoConfirmed)

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявлял, что посетил "передовые позиции" российских войск, но оказалось, что он был в десятках километров от линии фронта, сообщает проект GeoConfirmed в Twitter.

В воскресенье, 18 декабря пропагандисты сообщали, что Шойгу проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой «спецоперации».

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Минобороны РФ сообщало, что Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений», где якобы «пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач».

Видео дня

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1604938562922749964

Однако проект GeoConfirmed установил, что на самом деле Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов. Проект геолоцировал места, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета.

«На самом деле он летит в 85 км от линии фронта. Похоже, пропаганда», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=TXOquy_71Mo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Сергей Шойгу Война России против Украины

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