«Похоже, пропаганда». Шойгу был с инспекцией в оккупированном Крыму, а не на «передовых позициях» — расследование
Шойгу находился в десятках километров от линии фронта (Фото:Скриншот/twitter.com/GeoConfirmed)
Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявлял, что посетил "передовые позиции" российских войск, но оказалось, что он был в десятках километров от линии фронта, сообщает проект GeoConfirmed в Twitter.
В воскресенье, 18 декабря пропагандисты сообщали, что Шойгу проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой «спецоперации».
Минобороны РФ сообщало, что Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений», где якобы «пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач».
Однако проект GeoConfirmed установил, что на самом деле Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов. Проект геолоцировал места, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета.
«На самом деле он летит в 85 км от линии фронта. Похоже, пропаганда», — говорится в сообщении.