Шойгу прилетел на оккупированную территорию Украины — минобороны РФ 26 июня, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Шойгу якобы приехал в Украину (Фото:Минобороны РФ)

Минобороны страны-агрессора сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в воскресенье, 26 июня, посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявили в минобороны РФ. В ведомстве агрессора утверждают, что цель поездки — проинспектировать российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

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Из обнародованной минобороны РФ информации неясно, побывал Шойгу на территории Украины или же проверял группировку военных, находящуюся в России, но российские пропагандистские СМИ утверждают, что министр провел инспекцию на оккупированных териториях Донбасса.

На видео, опубликованном минобороны РФ, показано, как делегация с Шойгу выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого награждает оккупантов медалями.

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях ВС РФ на основных операционных направлениях.

Шойгу также раздал российским оккупантам награды за «героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач».

На фото с Шойгу засветился генерал-полковник Геннадий Жидко, что подтверждает информацию расследователей CIT о том, что он является командующим российскими войсками в Украине.

Также на видео минобороны рядом с Шойгу присутствуют начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Одновременно на видео не замечено генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина, командующих центральной и южной группировками.



Согласно информации британской разведки, в России уволен командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников и теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Суровикину. Он отвечает непосредственно за зону боевых действий на Донбассе.

Суровикин с 2017 года был командующим Воздушно-космических сил РФ.

Поездка Шойгу состоялась на фоне продвижения российских войск в Луганской области и оккупации некоторых населенных пунктов на ее территории.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. Украинские защитники отошли на более подготовленные позиции. 25 июня глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк сообщил, что военные РФ полностью оккупировали Северодонецк.

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.

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