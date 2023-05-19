В России заявили, что Шойгу приехал к оккупантам в Запорожскую область 19 мая, 13:19 Сергей Шойгу (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы приехал к российским военным на временно оккупированную украинскую территорию Запорожской области. Об этом сообщили в его ведомстве в пятницу, 19 мая.

Там заявили, что Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений захватнической группировки войск Восток на Запорожском направлении и заслушал доклад оккупационных военачальников, в частности о «характере действий» украинских бойцов.

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Российский министр приказал командирам продолжать «активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планы» ВСУ, заявили в его ведомстве.

Когда именно Шойгу незаконно съездил на оккупированные территории Украины, не сообщается. Минобороны опубликовало видео, на котором показывают якобы его прибытие на вертолете, а затем самого Шойгу с оккупантами под землей.

18 апреля в Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Представители украинских властей считают, что туда приезжал его двойник.