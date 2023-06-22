Пообещал диктатору Путину. Шойгу заявил, что до конца июня сформирует «резервную армию» РФ 22 июня, 14:00 Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

К концу июня в вооруженных силах страны-агрессора РФ сформируют «резервную армию», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время также будет сформирован «армейский корпус», они получат более 3 700 единиц техники.

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«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой», — сказал он, докладывая российскому диктатору Владимиру Путину.

Шойгу в очередной раз заявил, что «там идет все планово».

«Фактически к концу июня мы завершим формирование «резервной армии» и там в ближайшее время завершим формирование «армейского корпуса», — сказал он.

По словам Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.

Российский министр утверждает, что в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек — примерно полк. По прямому контракту набраны 114 тысяч человек, также есть еще более 50 тысяч «добровольцев».

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.