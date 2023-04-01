На фоне снарядного голода. Шойгу пообещал оккупантам больше боеприпасов 1 апреля, 12:55 Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению армии боеприпасами. Он заявил, что принимаются меры по наращиванию наиболее востребованного оружия.

Соответствующее заявление обнародовало пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

По словам Шойгу, вопрос обеспечения находится на постоянном контроле правительства и МО РФ.

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При этом «количество выпускаемой для обеспечения войск продукции возросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения».

По словам российского министра обороны, это позволит выполнять «поставленные задачи» на фронте.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Россия хочет отправить делегацию в Северную Корею, чтобы получить боеприпасы. В обмен Кремль предлагает Пхеньяну продовольствие.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в январе говорил, что сейчас количество используемых РФ боеприпасов сократилось с 60 тысяч до 19-20 тысяч в сутки.