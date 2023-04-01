На фоне снарядного голода. Шойгу пообещал оккупантам больше боеприпасов

1 апреля, 12:55
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Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению армии боеприпасами. Он заявил, что принимаются меры по наращиванию наиболее востребованного оружия.

Соответствующее заявление обнародовало пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

По словам Шойгу, вопрос обеспечения находится на постоянном контроле правительства и МО РФ.

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При этом «количество выпускаемой для обеспечения войск продукции возросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения».

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По словам российского министра обороны, это позволит выполнять «поставленные задачи» на фронте.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Россия хочет отправить делегацию в Северную Корею, чтобы получить боеприпасы. В обмен Кремль предлагает Пхеньяну продовольствие.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в январе говорил, что сейчас количество используемых РФ боеприпасов сократилось с 60 тысяч до 19-20 тысяч в сутки.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины

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