В России впервые показали Шойгу после бунта Пригожина 26 июня, 08:58 Сергей Шойгу (Фото:Скриншот видео минобороны России/Telegram)

Министерство обороны России впервые показало своего главу Сергея Шойгу после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который добивался его отставки.

Российское ведомство в понедельник, 26 июня, опубликовало в Telegram видео, утверждая, что Шойгу якобы «проверил передовой пункт управления» одного из объединений западной группировки оккупационных войск в Украине. Когда его снимали, неизвестно.

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С вечера пятницы, 23 июня, с тех пор как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Шойгу не сделал ни одного заявления и в течение трех дней не появлялся в новостях.

Фото: Скриншот видео минобороны РФ/Telegram

Фото: Скриншот видео минобороны РФ/Telegram

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».



В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

От самого Пригожина уже более суток тоже нет никаких заявлений. В его пресс-службе говорили, что он «пока не на связи».