«Путин боится». В России назревает конфликт между ФСБ и армией — Яковина 22 августа, 20:15 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV рассказал, почему диктатор Владимир Путин боится последствий конфликта между ФСБ и армией РФ, который уже назревает.

В России начинается не паника, конечно, не будем преувеличивать, но очень серьезное волнение. Российское военное командование начинает сильно переживать. Оно понимает, что в каком-то неправильном направлении (для него неправильном) развивается ситуация.

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На этом фоне в Ростов-на-Дону на неделе приезжал Владимир Путин. По крайней мере показали, что он туда приезжал, — не знаю, он или не он. Хотя я думаю, что он, не очень верю в двойников. Он туда приехал и совершил символический жест, попав в штаб. Помните, когда ранее этот штаб был в новостях? Когда Пригожин его захватил. Именно там сидел Пригожин, допрашивал российских генералов, требовал от них, чтобы они предоставили ему Шойгу и Герасимова. Путину надо было потоптаться там и сказать: «Это моя территория, я тут главный».

И там ему рассказали, я так понимаю, как именно дела обстоят на фронте. Наверняка, конечно, приукрасили, наврали, потому что российские генералы без этого не умеют. Но мы знаем, как обстоят дела на линии фронта, в том числе из сообщений российских источников, которые говорят, что дело там пахнет для них керосином.

Очень неудачно идут дела. Что имеется в виду? Украинские войска освободили село Урожайное, что дает им возможность наступать дальше на юг, в Приазовье, и идти по двум направлениям.

Одно направление — в сторону Мариуполя, Волновахи. И другое направление — в сторону Бердянска. Кстати, Бердянск за последние несколько дней несколько раз подвергался очень серьезным обстрелам. Российские военные базы в Бердянске находятся уже в полуразрушенном состоянии.

Работино тоже было освобождено. Там, правда, еще идут бои на южных окраинах. От Работино дальше уже идет Токмак, за Токмаком — Мелитополь. То есть это то самое направление, которое все изначально считали самым важным, стратегическим. Почему у Украины получается идти в наступление, почему у Украины получается там побеждать? Потому, что Украина получила новые виды оружия, плюс российская армия очень сильно истощена.

Хочу сказать несколько слов по поводу западных СМИ, в которых в последнее время, как из пулемета, выстреливают заголовки о том, что у украинской армии ничего не получается, что наступление закончено или не дало необходимых результатов.