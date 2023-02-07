У Шойгу конфликт с ЧВК Вагнера — ГУР

7 февраля, 19:01
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Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу усиливает конфликт с ЧВК Вагнера, сообщает украинская разведка. Он намеренно не упоминает их участие в боевых действиях и приписывает «успехи» только себе.

Как отмечает ГУР, по информации российских пропагандистских изданий, Шойгу на совещании заявил о якобы полном контроле над Соледаром, Клищиевкой, Краснопольем, Благодатным и Николаевкой Донецкой области, а также Подгорным и Лобковым Запорожской области. Чиновник страны-агрессора подчеркнул, что все вышеупомянутые «достижения» являются результатом действий российской регулярной армии.

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При этом Шойгу сознательно не упомянул об участии «вагнеровцев» в боевых действиях на всех направлениях, которые он перечислил. В то же время кадровая армия РФ там выполняет эпизодическую роль «сил поддержки».

«Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России», — сказано в сообщении ГУР.

Из города Соледар украинские военные отошли еще 25 января, эту информацию подтвердило командование ВСУ. Оккупация других населенных пунктов, о захвате которых рассказывал Шойгу, не подтверждается.

https://www.youtube.com/watch?v=i3_JX546Jio&t=1s
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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