Шотландия проведет повторный референдум о независимости Сегодня, 01:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Russell Cheyne REUTERS/Russell Cheyne

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости.

Об этом сообщает The Guardian.

Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского союза.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.