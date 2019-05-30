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Шотландия проведет повторный референдум о независимости

Сегодня, 01:24
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Шотландия проведет повторный референдум о независимости - фото

REUTERS/Russell Cheyne

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости.

Об этом сообщает The Guardian.

Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского союза.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Великобритания Шотландия Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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