Шотландия приостановит программу поддержки украинских беженцев

11 июля, 20:29
Шотландия (Фото:Sklorg / pixabay)

Шотландия (Фото:Sklorg / pixabay)

Шотландия на три месяца приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины в связи с нехваткой подходящего жилья.

Об этом говорится в заявлении правительства Шотландии, сообщает The Guardian.

В ведомстве подчеркнули, что 4666 украинцев уже приняли в Шотландии по специальной программе поддержки, которая предусматривает предоставления жилья. Еще около 18 тысяч граждан Украины подали соответствующие заявки.

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В правительстве объясняют, что такой резкий рост беженцев может привести к экстренному размещению, которое не соответствует «теплому шотландскому приему».

Украинские беженцы при оформлении британской визы могут выбрать шотландское правительство в качестве спонсора и тогда им предоставляют жилье. Такую возможность отменят в среду, 13 июля.

По информации ведомства, для 18 тысяч украинских беженцев, которые прибудут в ближайшее время, уже предусмотрели размещение в гостиницах и университетских кампусах и даже пассажирском судне.

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При этом совет Северного Ланаркшира объявил о планах восстановить две жилые башни, которые планировали снести. Там также разместят граждан Украины.

Министр правительства Шотландии, ответственный за поддержку украинских беженцев, Нил Грей подчеркнул, что такое решение позволит «обеспечивать прием людей из Украины, которого они заслуживают».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Шотландия Война России против Украины

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