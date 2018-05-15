Шотландия отказалась поддерживать законопроект о Brexit

Шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза.
Партии лейбористов, зеленых и демократов объединились и проголосовали солидарно с господствующей Национальной партией Шотландии, передает BBC.
Противниками объявления бойкота Лондона выступили консерваторы.
В конце концов депутаты поддержали решение о несогласии с британским законопроектом о Brexit 93 голосами, против - 30.
Отмечается, что практических последствий для Лондона из такого решения шотландского парламента будет достичь сложно. Однако если премьер-министр Тереза Мэй все же реализует эту инициативу, это станет первым случаем, когда Лондон проигнорировал решение Эдинбурга.
Напомним, глава делегации Евросоюза Мишель Барнье и представитель Великобритании Дэвид Дэвис, ведущих переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, заключили соглашение о переносе реальных сроков Brexit.
Однако впоследствии немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот призвал Великобританию ускорить выход страны из состава ЕС.
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