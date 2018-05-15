Шотландия отказалась поддерживать законопроект о Brexit

Если Лондон продолжит внедрять этот закон, это станет первым случаем игнорирования решения Шотландии

Шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза.

Партии лейбористов, зеленых и демократов объединились и проголосовали солидарно с господствующей Национальной партией Шотландии, передает BBC.

Противниками объявления бойкота Лондона выступили консерваторы.

В конце концов депутаты поддержали решение о несогласии с британским законопроектом о Brexit 93 голосами, против - 30.

Отмечается, что практических последствий для Лондона из такого решения шотландского парламента будет достичь сложно. Однако если премьер-министр Тереза ​​Мэй все же реализует эту инициативу, это станет первым случаем, когда Лондон проигнорировал решение Эдинбурга.

Напомним, глава делегации Евросоюза Мишель Барнье и представитель Великобритании Дэвид Дэвис, ведущих переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, заключили соглашение о переносе реальных сроков Brexit.

Однако впоследствии немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот призвал Великобританию ускорить выход страны из состава ЕС.