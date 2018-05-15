Шотландия отказалась поддерживать законопроект о Brexit

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Если Лондон продолжит внедрять этот закон, это станет первым случаем игнорирования решения Шотландии

Если Лондон продолжит внедрять этот закон, это станет первым случаем игнорирования решения Шотландии

Шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза.

Партии лейбористов, зеленых и демократов объединились и проголосовали солидарно с господствующей Национальной партией Шотландии, передает BBC.

Противниками объявления бойкота Лондона выступили консерваторы.

В конце концов депутаты поддержали решение о несогласии с британским законопроектом о Brexit 93 голосами, против - 30.

Отмечается, что практических последствий для Лондона из такого решения шотландского парламента будет достичь сложно. Однако если премьер-министр Тереза ​​Мэй все же реализует эту инициативу, это станет первым случаем, когда Лондон проигнорировал решение Эдинбурга.

Напомним, глава делегации Евросоюза Мишель Барнье и представитель Великобритании Дэвид Дэвис, ведущих переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, заключили соглашение о переносе реальных сроков Brexit.

Однако впоследствии немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот призвал Великобританию ускорить выход страны из состава ЕС.

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