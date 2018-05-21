Шотландия хочет вновь провести референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о том, что хочет вновь поднять вопрос о независимости страны от Великобритании.

Вернуться к разговорам о проведении референдума по данному вопросу Стеджен хочет после того, как правительство Британии определится со своими действиями в рамках выхода из состава Европейского союза, передает Reuters.

"Как только у нас будет определенная ясность - я надеюсь, осенью этого года - о последствиях Brexit и о будущих взаимоотношениях между Соединенным Королевством и ЕС, тогда я снова рассмотрю вопросы о сроках референдума о независимости", - заявила Стеджен.

Она также отметила, что Шотландская национальная партия не будет протестовать против проведения нового голосования по вопросу Brexit.

Ранее шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза.