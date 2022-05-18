В Германии оппозиция критикует Шольца за задержки поставок оружия Украине 18 мая, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

В Германии глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц критикует канцлера Олафа Шольца из-за проволочек в поставках вооружений Украине.

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По словам Мерца, глава правительства не следует решениям, принятым бундестагом. сообщает DW.

«В федеральном правительстве явно есть стратегия или по крайней мере тактика задержек», — сказал он.

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Он напомнил, что предприятия военной промышленности уже публично жаловались, что правительство не дает им разрешения на экспорт танков.

«Это не игра в открытую. Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять», — отметил Мерц.

26 апреля правительство Германии заявило о планах разрешить поставки Украине зенитных установок Gepard. Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.



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