В Германии оппозиция критикует Шольца за задержки поставок оружия Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
В Германии глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц критикует канцлера Олафа Шольца из-за проволочек в поставках вооружений Украине.
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По словам Мерца, глава правительства не следует решениям, принятым бундестагом. сообщает DW.
«В федеральном правительстве явно есть стратегия или по крайней мере тактика задержек», — сказал он.
Он напомнил, что предприятия военной промышленности уже публично жаловались, что правительство не дает им разрешения на экспорт танков.
«Это не игра в открытую. Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять», — отметил Мерц.
26 апреля правительство Германии заявило о планах разрешить поставки Украине зенитных установок Gepard. Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.
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