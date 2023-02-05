«Существует консенсус». Шольц заявил, что западное оружие не будет использовано для атак территории РФ 5 февраля, 03:07 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian BImmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что западное оружие не будет использовано для атак по территории РФ.



Об этом сообщает Bild.



Канцлер Германии также прокомментировал слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "немецкие танки будут вновь угрожать РФ".

"Его слова являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины", - заявил канцлер.



Видео дня

Шольц подчеркнул, что Германия вместе с союзником ведет координацию по предоставлению оружия Украине.

"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла себя защитить. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали его с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны", - заявил Шольц.

Инфографика: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.