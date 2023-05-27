ВСУ должны использовать западное оружие только на территории Украины — Шольц

27 мая, 05:25
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские военные должны использовать западное оружие только на территории Украины.

«Россия напала на Украину, поэтому Украина имеет право защищаться. Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны. В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины… Оно предназначено для оборонительного использования на украинской земле», — заявил Шольц.

Видео дня

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=B9qw0mbVHDM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X