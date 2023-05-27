ВСУ должны использовать западное оружие только на территории Украины — Шольц 27 мая, 05:25 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские военные должны использовать западное оружие только на территории Украины.

«Россия напала на Украину, поэтому Украина имеет право защищаться. Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны. В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины… Оно предназначено для оборонительного использования на украинской земле», — заявил Шольц.

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