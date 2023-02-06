Шольц заявил, что Путин не угрожал ему или Германии 6 февраля, 06:45 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговоров кремлевский диктатор Владимир Путин не угрожал ему или Германии.

Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"Я четко даю Путину понять, что Россия несет полную ответственность за войну. Без какой либо причины Россия ворвалась к своему соседу, чтобы забрать часть или всю страну", - заявил канцлер.

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Ранее BBC сообщило, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом.