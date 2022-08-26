Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию РФ 26 августа, 06:38 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает поставки в Украину оружия, которым можно стрелять по территории РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

Канцлер отметил, что необходимо действовать «взвешенно и осторожно», чтобы война не переросла «в совсем другой конфликт».

«Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие», — заявил Шольц.

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25 августа Олаф Шольц посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками Gepard.

Шольц подтвердил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения, среди которых гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-Т.



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