Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию РФ

26 августа, 06:38
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает поставки в Украину оружия, которым можно стрелять по территории РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

Канцлер отметил, что необходимо действовать «взвешенно и осторожно», чтобы война не переросла «в совсем другой конфликт».

«Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие», — заявил Шольц.

Видео дня

Читайте также:
Системы ПВО, ракетные установки, боеприпасы. Германия хочет передать Украине дополнительное оружие — Reuters

25 августа Олаф Шольц посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками Gepard.

Шольц подтвердил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения, среди которых гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-Т.

https://www.youtube.com/watch?v=lPiLjag7SHE
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Поставки оружия Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X