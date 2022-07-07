Шольц рассматривает возможность покупки Железного купола для Германии — BILD

7 июля, 10:46
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассматривает возможность покупки Железного купола для Германии, сообщает BILD.

Издание пишет, что канцлер утвердил специальный фонд в размере 100 млрд евро для немецких вооруженных сил, предназначенный для оборонных мероприятий.

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Журналисты заявили, что минус для Германии в том, что система Железный купол рассчитана на атаки с расстояния около 70 км — в этом случае атакующий уже будет в Германии.

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Однако, по информации издания, есть аналогичная альтернативная система — Arrow 3 (Стрела 3). Это гиперзвуковая ракета, цена которой миллион долларов и которую разрабатывают и производят Израиль и США.

По словам производителя, этот комплекс может перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2 тысяч километров — даже за пределами атмосферы в космосе.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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