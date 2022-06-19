«Попытка примирения не может быть ошибкой». Шольц поддержал политику Меркель в отношении РФ, но раскритиковал за энергопоставки 19 июня, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Ангела Меркель и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, но раскритиковал подход к вопросу энергетики.

Об этом он сказал в интервью dpa, которое цитирует Welt.

Шольц принципиально одобряет политику примирения с Россией, которой придерживалась Меркель.

«Попытка примирения никогда не может быть ошибкой, как и попытка мирно уживаться. Я вижу себя рядом со своей предшественницей», — сказал он.

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Также канцлер вступился за решение Меркель в 2008 году о вступлении Украины в НАТО — тогда она выступила против этого процесса и до сих пор считает свою позицию правильной.

«Критериям вступления в НАТО должна отвечать любая страна, желающая вступить в Альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло в повестке дня. Об этом знали все, в том числе президент России, кстати. Поэтому абсурдно, что Путин оправдывал свою атаку на Украину в частности и тем, что в какой-то момент Украина может вдруг там оказаться», — заявил Шольц.



В то же время энергетическую политику Меркель немецкий лидер раскритиковал.

«Было ошибкой то, что мы были слишком сосредоточены на энергопоставках из России, не выстроив необходимой инфраструктуры, чтобы быстро изменить курс, если случится самое ужасное», — считает канцлер.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ангела Меркель публично выразила свою солидарность с украинцами. В то же время она не чувствует свою вину из-за отношений с кремлевским режимом и не считает, что сделала недостаточно для предотвращения агрессии России против Украины. В Офисе президента и посольстве Украины в Германии ее слова раскритиковали.

Шольц после визита в Украину 16 июня заявил, что говорить с диктатором Путиным «совершенно необходимо».

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