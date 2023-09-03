Шольц упал во время пробежки и ушиб лицо — СМИ 3 сентября, 12:43 Шольц травмировался во время занятий спортом (Фото:REUTERS / Jana Rodenbusch)

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки и травмировался. Из-за этого в последний момент ему пришлось отменить встречи, запланированные на это воскресенье, 3 сентября.



Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.



Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице. По информации источников издания, сейчас политик чувствует себя не очень хорошо.

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«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье [3 сентября] из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом», — заявила представитель немецкого канцлера.