Шольц упал во время пробежки и ушиб лицо — СМИ

3 сентября, 12:43
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Шольц травмировался во время занятий спортом (Фото:REUTERS / Jana Rodenbusch)

Шольц травмировался во время занятий спортом (Фото:REUTERS / Jana Rodenbusch)

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки и травмировался. Из-за этого в последний момент ему пришлось отменить встречи, запланированные на это воскресенье, 3 сентября.

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице. По информации источников издания, сейчас политик чувствует себя не очень хорошо.

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«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье [3 сентября] из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом», — заявила представитель немецкого канцлера.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия Олаф Шольц

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